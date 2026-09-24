Аукціон у Львові: продаж земельних ділянок для бізнесу, готелю та офісів

29 вересня відбудуться електронні торги з продажу п’яти земельних ділянок. Дві з них розташовані у Львові, три — у Малих Підлісках, неподалік міста.

Ці земельні ділянки пропонують для будівництва виробничо-складських комплексів, адміністративних об’єктів, офісів і навіть готелю. Також передбачене використання під розвиток туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Таку інформацію надали у департаменті природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради.

У Львові на електронний аукціон виставили ділянку площею 2,0107 га на вулиці Північній (проєктована). Вона призначена для розміщення комплексу виробничо-складських будівель із адміністративно-побутовим корпусом. Земля розташована поблизу промислової зони Сигнівка. Початкова ціна лота становить 24 мільйони 224 тисячі 900 гривень.

Ще одна ділянка у Львові, площею 2,5602 га, виставлена в промисловій зоні Рясне-2. Там планують збудувати виробничо-промислові будівлі зі складськими та адміністративно-побутовими приміщеннями. Стартова ціна цього лоту — 29 мільйонів 800 тисяч 728 гривень.

«Левова частка грошей від продажу цієї землі піде на підтримку Збройних Сил України, медичної галузі, реабілітацію ветеранів і інші важливі потреби воєнного часу. Це критично важливо — зберігати позиції, наповнювати бюджет і допомагати як львів’янам, так і всій країні та армії», — наголосив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

На торги також виставили три ділянки у Малих Підлісках на вулиці Південній. Раніше там уже продавали землю через систему «Прозорро. Продажі», і на цьому місці зараз працюють збудовані об’єкти.

Зокрема, 29 вересня на аукціон запропонують ділянку площею 0,8 га для будівництва та обслуговування туристичної інфраструктури і закладів харчування. Ціна стартує з 5 мільйонів 126 тисяч 160 гривень.

Окремо виставили ділянку площею 0,45 га для будівництва офісної будівлі. Початкова ціна цього лоту — 3 мільйони 32 тисячі 460 гривень.

Ще одна ділянка, розміром 1,2 га, призначена для спорудження готелю. Вартість її стартової ціни становить 7 мільйонів 398 тисяч 120 гривень.