У Дрогобичі водій BMW насмерть збив на дорозі 76-річного чоловіка

Постраждалий чоловік помер прямо в кареті швидкої допомоги, не дочекавшись госпіталізації.

У Дрогобичі трапилася смертельна аварія. Водій легковика BMW 320D наїхав на пішохода просто на вулиці. Літній чоловік отримав тяжкі травми та помер, перебуваючи в машині швидкої допомоги.

Інцидент стався у понеділок, 24 серпня, ввечері. За попередніми даними, за кермом BMW перебував 37-річний чоловік. Він наїхав на 76-річного мешканця Дрогобича на вулиці Бориславській приблизно о 19:45.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї трагічної події. Слідство з’ясовує, що саме призвело до фатального наїзду на пенсіонера.

Створено за матеріалами: 032.ua