Свято японської культури на площі Ринок у Львові

У Львові відбувся головний день фестивалю «Дні Японії». На площі Ринок зібралися сотні людей, щоб дізнатися більше про традиції, сучасну культуру, мистецтво і кухню Японії.

Протягом дня на площі Ринок і в різних локаціях міста організували майстер-класи, лекції, демонстрації бойових мистецтв, театральні виступи й виставки. Особливо цікавими стали виступи дітей у білих кімоно на татамі, які показували вправи з карате перед численною публікою.

У заході взяв участь міський голова Львова Андрій Садовий. Він підкреслив важливість таких подій для зближення культур України й Японії та нагадав про підтримку України з боку японської сторони.

Основна програма фестивалю проходила на північній стороні площі Ринок. Тут працювали інтерактивні зони та майданчики: World of Comics, RetroMagaz, «Книгарня Є» та «Аніме Барахолка». Поруч відкрили гастрономічну зону Japanese Street Food, де всі охочі могли скуштувати автентичні японські страви, десерти та напої. У цьому взяли участь заклади «Японський привіт», Red Monkey, Shima, Katsuteira та Omma.

Особливу увагу організатори приділили традиційним японським мистецтвам. Вони провели майстер-класи зі сумі-е (живопис тушшю), кінцуґі, ікебани та орігамі. Відвідувачі могли переглянути виставку кімоно й юкат, а також придбати японські товари, книжки та аніме-атрибутику.

Під час уроків сумі-е учасників ознайомлювали з філософією цієї техніки живопису тушшю, яка передає відчуття простору та природи з акцентом на суть зображення.

У Великій сесійній залі Львівської міської ради весь день проходили лекції про японську мову, міфологію, традиційну зброю та чайну церемонію. В Малому залі організували окрему лекцію, присвячену японському бізнес-етиці.

Гастрономічну частину посилив ресторатор Міша Кацурін, який представив азійську кухню і висловив задоволення від участі у популяризації японської гастрономії у Львові.

Фестиваль розпочався ще 13 вересня окремими подіями, а завершиться Japan Weekend у парку «Горіховий Гай» 25–27 вересня.

У межах співпраці Львова з Японією 24 вересня вперше провели Lviv Japan Business Forum. Подія зібрала понад 350 учасників — представників українських і японських компаній, державних органів, міжнародних організацій і фінансового сектора. Форум став майданчиком для нових партнерств між Україною та Японією.

Раніше у Львові відкрили сервіс Japan Desk Lviv — муніципальний офіс, створений для розвитку співробітництва з Японією. Він допомагає японським компаніям, зацікавленим у роботі в Україні, а також підтримує український бізнес у встановленні контактів із японськими партнерами.