У Львові жінка на Tesla Model 3 потрапила в аварію з мотоциклом Honda

У Львові 25 вересня близько 16:15 сталося зіткнення мотоцикла та автомобіля Tesla на перетині вулиць Гашека та Максимовича.

Поліція встановила, що водійка Tesla Model 3, 40-річна мешканка одного з сіл Шептицького району, зіткнулася з мотоциклом Honda, яким керував 40-річний житель міста Сокаль.

Мотоцикліст отримав травми і був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.









Львівські правоохоронці почали розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

За цією статтею передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі до трьох років, а також позбавлення права керувати транспортом на той самий строк.

Поліцейські працюють над встановленням усіх обставин аварії.