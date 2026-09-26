У Львові жінка на Tesla Model 3 потрапила в аварію з мотоциклом Honda
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У Львові жінка на Tesla Model 3 потрапила в аварію з мотоциклом Honda

Марко Лук'яненко

У Львові 25 вересня близько 16:15 сталося зіткнення мотоцикла та автомобіля Tesla на перетині вулиць Гашека та Максимовича.

Поліція встановила, що водійка Tesla Model 3, 40-річна мешканка одного з сіл Шептицького району, зіткнулася з мотоциклом Honda, яким керував 40-річний житель міста Сокаль.

Мотоцикліст отримав травми і був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.




Львівські правоохоронці почали розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

За цією статтею передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі до трьох років, а також позбавлення права керувати транспортом на той самий строк.

Поліцейські працюють над встановленням усіх обставин аварії.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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