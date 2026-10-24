Житель Львівщини Василь Суворов визволений із російського полону

Василь Суворов

Подія сталася в день народження його дружини.

Василь народився у селі Коблеве на Миколаївщині. З початком повномасштабної війни він переїхав до Жовкви. Разом із дружиною Вікторією вони вступили до лав захисників України.

Василь служив у морській піхоті. У квітні 2022 року, під час оборони Маріуполя, його захопили в полон російські війська. Він залишався в ув’язненні до недавнього часу.

«Учора воїн повернувся додому. Особливо символічно, що саме в день народження його дружини Вікторії. Василю, дякую за вашу службу та жертовність для нашої країни. Бажаю міцного здоров’я!» — відзначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.