На Львівщині археологи вивчили можливу майстерню кінця ІХ – першої половини Х століття

Археологи завершили дослідження однієї ділянки цьогорічних розкопок. Місце – територія комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ”».

Поруч із реконструйованими давніми житлами вони майже повністю дослідили споруду. Попередньо її визначають як ймовірну майстерню.

Її виявили у 2023 році. Споруда перевищувала житлові за розмірами. Вона мала неправильну форму, меншу глибину та додаткове кам’яне мощення.

«На виробниче призначення вказують більші розміри, неправильні контури та кам’яне мощення. Поруч розташована споруда, яку попередньо визначили як гончарну майстерню. Там виявили піч, яму з глиною та значну кількість кераміки. Ймовірно, поруч функціонували дві виробничі споруди», – розповіла заступниця директора з наукової роботи заповідника Оксана Якубовська.

Серед знахідок археологи виявили кераміку різних періодів. Також знайшли залізні предмети: ножі, шило, стріли й точильний брусок. Артефакти після документування зберігатимуть у фондах заповідника.

Загалом цьогоріч вони вже дослідили дві ділянки Пліснеська. На одній вивчали прибудову до оборонного валу ІХ–Х століть. Там виявили сліди ймовірної дерев’яної підлоги.

Археологічні дослідження Пліснеська тривають з 1810 року. Безперервно вони йдуть з 1990-го. Наразі вивчено лише близько 1,5% території пам’ятки. Її площа сягає близько 250 гектарів. Роботи планують продовжити у вересні.