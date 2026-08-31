Львів’янка подолала 640 кілометрів у Швейцарських Альпах, ставши першою жінкою, яка пройшла цю дистанцію

Спортсменка зі Львова Дарія Боднар змагається на одному з найважчих гірських ультрамарафонів Європи — SwissPeaks Trail у Швейцарських Альпах.

Дистанція марафону складає 640 км, а сумарний набір висоти сягає 43 800 метрів. Про це 31 серпня розповіли у департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОВА.

Трасу прокладено через кантон Вале — від альпійських льодовиків до узбережжя Женевського озера. Спортсменам належить пройти 640 км гірських стежок і подолати понад 43 тисячі метрів набору висоти.

Дарія Боднар — перша жінка, яка долає цю дистанцію. На цей момент львів’янка вже пройшла більше половини шляху — 340 км.

Її називають «королевою стомильників». За освітою вона інженерка-екологиня, а ще займається мультиспортом і брала участь у двох чемпіонатах світу з трейлранінгу. Дарія Боднар має нагороди переможниці та призерки українських і міжнародних ультратрейлів.

У її спортивній історії — «Трейл Карпатія», «100 Букомиль», Skole Ultra Trail, «Ґорґани Race», Wenger Czech Adventure, 100 Miles of Istria, SwissPeaks Trail 360, The Montane Lakeland 100M та Adamello Ultra-Trail 100M.

Цей старт спортсменка вважає одним з найбільших випробувань у своїй кар’єрі.

«Ви знаєте, що це мій (здається) 15-й старт довжиною більше 100 миль. Але саме цей — прям вершечок мрій трейловика. Звісно, що буду боротись на всі сили. Але основна задача, яку ставлю для себе — це пройти, зрозуміти стратегію і фінішнути цей старт», — поділилась Дарія Боднар у соцмережах.

Роман Хім’як, директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА, побажав спортсменці успішного завершення маршруту та назвав її виступ прикладом сили волі й витривалості.