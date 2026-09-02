Музей імені Андрея Шептицького відкриває виставку львівського художника Петра Сметани

Виставка Петра Сметани “Перехід” триватиме включно до 11 жовтня.

11 вересня у приміщенні Національного музею імені Андрея Шептицького на проспекті Свободи, 20 у Львові відкриють виставку львівського художника Петра Сметани “Перехід”.

Проєкт показує трансформацію художньої практики Сметани у період 2019–2026 років. Для експозиції автор відібрав майже 30 масштабних робіт. В експозиції представлені твори, в яких живопис постає як дослідження крихкості образу та нестабільності простору.

“Робота митця — це уважне вивчення меж: між минулим і майбутнім, матерією та зникненням, образом і його розпадом. Практика розгортається на перетині реальності — від ботанічно-індустріальних мотивів до редукованих композицій, де руїна отримує не лише історичний, а й екзистенційний вимір. Живопис фіксує момент переходу, коли старий світ уже зник, а новий ще не набув остаточної форми. У представлених серіях живопис переходить у більш інтенсивний, майже фізичний досвід: простір картини стає середовищем, де відчувається тиск, згущення, конфлікт. Якщо раніше йшлося про осмислення руїни як історичного феномена, то тепер вона постає як психологічний і екзистенційний стан”, — зазначають організатори виставки.

Експозицію супроводжують тексти мистецьких концепцій Петра Сметани, стаття Любомира Медведя та фрагменти текстів Богдана Шумиловича, Олександра Ляпіна й Бориса Буряка. До програми проєкту також увійшов фільм Романа Шишака.

Для Романа Євгеновича підтримка українського мистецтва — це не лише культура. Це збереження пам’яті й можливість через мистецтво говорити про нинішні переживання українського суспільства.

У межах виставки представлять нову однойменну мистецьку книгу Петра Сметани. Видання документує мистецькі практики автора в період 2019–2025 років.

Виставка працюватиме до 11 жовтня.

До організації експозиції долучився депутат Львівської міської ради Романч Грицевич.

Петро Сметана — український художник із помітним мистецьким доробком. Його творчість представлена не лише в Україні, а й на міжнародній арені. Персональні та групові проєкти митця відбувалися у Варшаві, Кракові, Нью-Йорку, Венеції, Стамбулі та інших центрах мистецтва.

Серед відомих проєктів — персональна виставка Aftereffect: Landscapes and Still Lifes в Українському Інституті Америки в Нью-Йорку та проєкт Resurrection у контексті 59-ї Венеційської бієнале.

Твори Сметани зберігаються в державних, музейних та приватних колекціях України, Польщі, США, Канади, Туреччини, Німеччини, Італії, Швеції, Австрії, Китаю, Нідерландів та інших країнах.

Художник здобув освіту у Львівському національному лісотехнічному університеті України (2002–2008) за спеціальністю дизайн. Він є членом Національної спілки художників України з 2012 року. У 2016 році брав участь у програмі Gaude Polonia.

Митець живе й працює у Львові. Він розвиває практику на перетині абстракції та досвіду реального. Його живопис не відривається від світу, а фіксує залишки, зсуви й напруження.