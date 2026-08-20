Шуліковський отримав від Козицького у липні понад 100 тисяч гривень відпускних та допомоги на відпочинок

Директор департаменту дорожнього господарства Львівської облдержадміністрації Орест Шуліковський отримав у липні понад 112 тисяч гривень зарплати.

Про це стало відомо з відповіді на офіційний запит.

У документі вказано, що Шуліковському нарахували 112 537,12 грн заробітної плати за липень цього року.

Ця сума складається з кількох виплат:

– посадовий оклад – 6 915,78 грн;

– надбавка за ранг – 91,30 грн;

– надбавка за вислугу років – 2 074,73 грн;

– грошова допомога до відпустки – 69 627,30 грн;

– відпустка – 33 118,20 грн;

– надбавка за доступ до державної таємниці – 691,58 грн;

– індексація – 18,23 грн.

Із загальної суми чиновник сплатив 25 883,54 грн податків та військового збору. На руки він отримав 86 653,58 грн.

Для порівняння, у травні зарплата Шуліковського становила приблизно 81 тисячу гривень.

Орест Шуліковський керує департаментом дорожнього господарства Львівської ОВА з квітня 2020 року.

За освітою він соціолог, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. До призначення на цю посаду працював заступником міського голови з фінансово-економічних питань, інвестицій та розвитку у виконавчому комітеті Бібрської міської ради.

У 2015 році Шуліковський балотувався до Перемишлянської районної ради від партії “Народний контроль”. Також він обіймав посаду помічника депутата Львівської облради від Блоку Петра Порошенка Володимира Кирилича.