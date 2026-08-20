Львів’яни закликали Садового встановити ще більше улюблених стовпчиків у місті

Мешканці Львова іронічно закликають Андрія Садового будувати ще більше бетонних стовпчиків для боротьби з хаотичним паркуванням.

Відповідну заяву опублікувала спільнота “Львів без заторів” у соціальних мережах.

“А ви знали, що хаотичне паркування можна зупинити без штрафів?” – йдеться у публікації.

Автори звернення з сарказмом перелічують “рецепт” вирішення транспортних проблем міста. За їхніми словами, варто “будувати ще більше ЖК-гетто без достатньої кількості паркомісць”, а вулиці “звужувати велодоріжками”.

Не обійшлося й без критики точкової забудови. У спільноті пропонують “ліквідовувати парковки” і одразу “забудовувати” їх, а також “вирубувати заради педального бога тисячі дерев” та переконувати мешканців у тому, що велосипед – основний вид транспорту в місті.

Окремо активісти згадали про корупційну складову будівельної галузі. “Звичайно, не забувати за хабарі, моделювати вплив ЖК на 3000 людей на дорогу столітньої побудови (завжди все добре), підключатись до дощової каналізації та перевантаженого трансформатора”, – йдеться у пості.

Наостанок автори іронічно порадили продовжувати “проводити всілякі урбанфоруми” і “з розумними лицями не помічати зайвих поверхів та сироварень замість паркінгу”.