Воїн Іван Купир’янов зі Львівщини повернувся з російського полону

Додому повернувся захисник зі Шептицького району Львівщини Іван Купир’янов. Воїн вийшов з російського полону.

У полон він потрапив ще в травні 2024 року поблизу села Преображенка в Запорізькій області. Про це розповів начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Іван Купир’янов родом із села Межиріччя. На фронті він виконував обов’язки гранатометника у складі 117-ї окремої важкої механізованої бригади.