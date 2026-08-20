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Воїн Іван Купир’янов зі Львівщини повернувся з російського полону

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Додому повернувся захисник зі Шептицького району Львівщини Іван Купир’янов. Воїн вийшов з російського полону.

У полон він потрапив ще в травні 2024 року поблизу села Преображенка в Запорізькій області. Про це розповів начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Іван Купир’янов родом із села Межиріччя. На фронті він виконував обов’язки гранатометника у складі 117-ї окремої важкої механізованої бригади.

«Найважче позаду. Іване, дякую вам за мужність, службу та все, що ви зробили для захисту України. Здоров’я!» — написав Максим Козицький.

Створено за матеріалами: 032.ua

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