Воїн Іван Купир’янов зі Львівщини повернувся з російського полону

Додому повернувся захисник зі Шептицького району Львівщини Іван Купир’янов. Воїн вийшов з російського полону.
У полон він потрапив ще в травні 2024 року поблизу села Преображенка в Запорізькій області. Про це розповів начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Іван Купир’янов родом із села Межиріччя. На фронті він виконував обов’язки гранатометника у складі 117-ї окремої важкої механізованої бригади.
«Найважче позаду. Іване, дякую вам за мужність, службу та все, що ви зробили для захисту України. Здоров’я!» — написав Максим Козицький.
Створено за матеріалами: 032.ua