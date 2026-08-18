Садовий доручив чиновникам виклали львівську дорогу камінням

У Львові на Сихові дорожники заклали ямки камінцями — водії скаржаться на якість ремонту вулиць

У Сихівському районі провели ямковий ремонт дорожнього покриття за допомогою спеціальної установки MADPATCHER. Однак результат робіт викликав хвилю обурення серед місцевих мешканців та автомобілістів.

Роботи охопили кілька ділянок міста. Ремонт провели на вулиці Вернадського. Не обійшли увагою й район вулиці Стрийської. Також дорожники попрацювали на вулиці Дем’янській.

Технологія передбачає заповнення ям сумішшю бітумної емульсії та щебеню. Машина подає цю суміш під тиском стисненого повітря, що дозволяє швидко закрити пошкоджені ділянки асфальту.

Серед головних переваг такого способу ремонту виділяють кілька моментів. По-перше, роботи не потребують тривалого перекриття руху — це суттєво зменшує затори та незручності для водіїв. По-друге, вже за кілька хвилин після завершення робіт ділянкою можна вільно проїжджати, оскільки суміш швидко застигає.

Комунальники також наголошують на економічній вигоді методу. Порівняно з традиційними способами ремонту доріг, використання MADPATCHER дозволяє заощадити кошти та скоротити витрати на матеріали.

Фото: Сихівський район