На Львівщині поширюється небезпечний паразит: що потрібно знати для захисту

На Львівщині й надалі трапляються окремі випадки трихоцефальозу — паразитарної хвороби, яку викликає волосоголовець людський.

Про це розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Епідеміологи наводять такі цифри: у 2022 році в регіоні виявили 29 випадків захворювання, у 2023-му — 27, у 2024-му — 39, а в 2025-му — 16. За перше півріччя 2026 року медики зафіксували вже три випадки.

Заразитися можна через яйця паразита, що потрапляють у ґрунт разом із випорожненнями хворої людини. Дозрівши в землі, вони переходять в організм через немиті овочі, фрукти, ягоди чи зелень, забруднену воду або руки, які контактували з ґрунтом.

«Захворюванню притаманна літньо-осіння сезонність, що пов’язано з періодом активних городніх і дачних робіт», — зазначили фахівці.

Якщо кількість паразитів невелика, хвороба часто проходить без жодних симптомів. А от значне зараження може супроводжуватися болем і дискомфортом у животі, здуттям, нудотою, розладами випорожнень, слабкістю, втратою ваги та анемією.

Найбільш вразливими до тривалого перебігу інфекції залишаються діти. Хвороба здатна погіршувати їхній апетит і затримувати фізичний розвиток.

“Основним методом діагностики трихоцефальозу є лабораторне дослідження калу на яйця гельмінтів. У разі появи підозрілих симптомів медики радять не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря”, – йдеться в повідомленні.

Аби мінімізувати ризик заразитися, фахівці радять старанно мити руки після роботи із землею й перед вживанням їжі, промивати проточною водою овочі, фрукти, ягоди та зелень, а також пити лише кип’ячену або бутильовану воду. Особливу увагу гігієні варто приділяти саме дітям.