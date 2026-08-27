У Львівській області перекинувся автомобіль (ФОТО)

Четверо пасажирів отримали травми в аварії на Львівщині. Троє з них діти. Поліція з’ясовує деталі.

Аварія трапилася 26 серпня близько 14:20. Місце неподалік села Верхні Гаї Дрогобицького району.

Водій Renault Kangoo не впорався з кермом. 71-річний житель Дрогобицького району з’їхав з дороги. Авто перекинулося.

Постраждали шестирічний хлопчик, дівчата 11 і 14 років та 66-річна жінка. Усі мешканці Дрогобицького району. Медики доставили їх до лікарень.

Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Кваліфікація за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція передбачає до трьох років обмеження волі. Суд може позбавити права керувати авто на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.