У Львові зведуть сучасний корпус коледжу спорту між стадіоном та старим корпусом

У Львові збираються звести новий навчально-спортивний корпус для Львівського фахового коледжу спорту.

Його розташують на вулиці Княгині Ольги, 1/3, між основним корпусом закладу та стадіоном.

Департамент архітектури та містобудування Львівської міськради отримав звернення про будівництво комплексу. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету міської ради.

Споруда буде малоповерховою. За проєктом, корпус отримає великі панорамні вікна, металеві фасадні елементи та широкий центральний вхід. Його розмістять поруч із існуючими будівлями та спортивною інфраструктурою коледжу.

Новобудова відкриє простір для критого спортивного залу, роздягалень, душових та інших необхідних для навчального й тренувального процесу приміщень. Також тут передбачили укриття з допоміжними кімнатами і конференц-зал.

«Йдеться про добудову корпусу між існуючим корпусом і стадіоном. У ньому будуть критий зал, роздягальні, душові, а також усі потрібні інфраструктурні об’єкти для навчання. Передбачене укриття та конференц-зал. Над цим готуємо позитивний наказ», — розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Цей корпус доповнить існуючу інфраструктуру коледжу і створить комфортніші умови для навчання та спортивних занять.



