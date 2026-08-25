На Львівщині п’ять річок впали до історичного мінімуму: синоптики попереджають про гідрологічну небезпеку

Тривала спека висушила річки Львівщини — рівень води у деяких з них впав до критичних позначок.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології зафіксував стихійне гідрологічне явище. Синоптики оголосили попередження про низькі рівні води, яке діятиме з 26 до 31 серпня.

Вода опустилася нижче багаторічних мінімумів одразу на п’яти гідрологічних постах області. Критична ситуація склалася на таких водних об’єктах:

Бистриця в Дрогобичі;

Орява біля хутора Святослав;

Дністер біля селища Розділ;

Рата біля села Волиця;

ще один гідропост у басейні Дністра.

Спеку та брак дощів гідрологи називають головними причинами маловоддя. Водність окремих річок Львівщини впала до рекордно низьких показників. Так, поблизу Роздолу на Дністрі вода тримається на рівні лише 5% від норми.

Фахівці УкрГМЦ прогнозують подальше падіння рівнів на окремих ділянках. За їхніми оцінками, показники можуть досягти найнижчих значень за весь час спостережень.