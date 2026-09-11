На Сихові розпочинають масштабну реконструкцію медичного центру

Погодили проєкт реконструкції медичного центру на вулиці Драгана, 4б.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

11 вересня виконавчий комітет Львівської міськради затвердив реконструкцію медичного центру на вул. Драгана, 4б.

Йдеться про розширення приватного медичного центру “Біомед”, який надаватиме консультативні послуги.

“Ми довго розглядали це питання. Підприємці врахували всі зауваження від ОСББ та мешканців, які користуються цим простором. На місці вже є клініка. Для її реконструкції планують задіяти приміщення другого поверху. Висота об’єкта залишиться на нинішньому рівні. Дахову площу і відступи до вікон використають ефективніше. У проєкті збережено відступи, про які ми домовлялися з людьми”, — пояснили в департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міськради.

Раніше власники центру хотіли добудувати до двоповерхової будівлі ще два поверхи. Мешканці району виступили проти. Місто відмовило у видачі містобудівного проєкту. За результатами обговорень вирішили залишити висотність на рівні двох поверхів і внести корективи в проєкт.

Відступи до житлового будинку визначили таким чином, щоб забезпечити всі необхідні межі. Від усіх лоджій встановили відстань у 20 метрів. Запланували зелену зону вздовж стіни другого поверху та на даху. Візуально простір стане естетичнішим, — зазначив представник “Біомеду”.

Ініціатори будівництва також взяли на себе кілька зобов’язань. Вони облаштують пішохідну алею зі сторони будинку №8. Проведуть озеленення території, зберігши всі існуючі дерева. До того ж вони не претендуватимуть на наявні паркомісця, які й надалі залишаться доступними для мешканців.

Перший проєкт реконструкції прибудови з розширенням під медичний комплекс власники “Біомеду” подали ще у 2022 році.





Раніше у місті дозволили знести одноповерхові будівлі на вул. Донецькій і збудувати новий житловий багатоквартирний будинок.