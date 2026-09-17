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Поблизу Миколаєва на Львівщині прогримів вибух біля РТЦК, поранено військового

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Сьогодні близько 16:30 біля входу до Стрийського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки стався вибух. Інцидент зафіксували в місті Миколаїв Львівської області.

За попередніми даними, пристрій підкинули з вулиці невстановлені особи. Таку інформацію надала Група комунікацій Львівського обласного ТЦК та СП.

Унаслідок вибуху постраждав військовослужбовець 2‑го відділу Стрийського РТЦК і СП. Його госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні. Стан пораненого оцінюють як середньої важкості.

Правоохоронці та слідчо‑оперативна група вже працюють на місці. Вони проводять першочергові слідчі дії і встановлюють усі обставини інциденту.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

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