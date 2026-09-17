На Львівщині відкрили модернізоване відділення інтенсивної терапії в обласному госпіталі ветеранів

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи 17 вересня відкрили оновлене відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Відділення надаватиме невідкладну допомогу пацієнтам у критичних станах. Прийматимуть людей після інфарктів, інсультів та ДТП. На реконструкцію з обласного бюджету спрямували понад 105 млн гривень.

У межах робіт створили два зали інтенсивної терапії та окрему палату для післястентувальних пацієнтів. Також організували ізолятор для важкохворих з інфекціями. Закупили сучасні апарати штучної вентиляції легень і кардіомонітори.

У госпіталі встановили центральну станцію моніторингу. Вона в режимі реального часу відображає життєво важливі показники усіх пацієнтів. Кожне ліжко забезпечили централізованим постачанням кисню, медичного повітря та вакууму.

«Ми розбудовуємо госпіталь Юрія Липи як єдиний медичний комплекс, де люди отримуватимуть якісну допомогу на різних рівнях. Тут працюють сильні фахівці, які лікують за понад тридцятьма напрямами. Наша задача — створити умови, що відповідають їхній кваліфікації й сучасним викликам медицини», — наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За останні роки у госпіталі оновили приймальне та хірургічне відділення. Оновили приміщення для артрології, вертебрології та нейрохірургії. Також модернізували інсультне відділення і частину операційних.

Крім того, у закладі створили реабілітаційний центр і встановили ангіографічну систему. Ці проєкти посилюють можливості лікування та відновлення пацієнтів після тяжких травм.

Генеральний директор госпіталю Володимир Красьоха зазначив, що нове обладнання дає змогу одночасно контролювати стан пацієнтів. Це дозволяє медперсоналу швидко реагувати на будь-які зміни. Максим Козицький додав: потрібно розвивати систему охорони здоров’я з урахуванням довгострокових наслідків війни.

«Після завершення війни в Україні зросте кількість людей зі складними травмами та наслідками поранень. Ветерани потребуватимуть спеціалізованої допомоги в різні періоди життя. Зросте й кількість пацієнтів із серцево-судинними та неврологічними ускладненнями. Тому треба не лише забезпечити стійкість системи під час війни, а й будувати її на десятиліття вперед», — підкреслив голова ОДА.

Від початку повномасштабного вторгнення госпіталь допоміг понад 23 тисячам людей, постраждалим від агресії. Лише за вісім місяців цього року тут пролікували понад 5 тисяч пацієнтів.