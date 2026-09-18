Мобілізація у Львові ледь не обернулася трагедією

У Львові під час мобілізації між цивільними та людьми у військовій формі сталася сутичка. Одного чоловіка силоміць посадили в автомобіль, а один із представників групи оповіщення, імовірно, мав намір застосувати табельну зброю.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Так не має виглядати мобілізація: у Львові були за крок від трагедії — розпочато розслідування

Камери спостереження не передають емоцій. Вони фіксують секунду за секундою, але навіть у беззвучних кадрах відчуваєш, як напруга навколо зростає.

Я уважно передивився це відео. Побачив силове протистояння, різкі рухи й застосування фізичної сили; у одного з представників у руках опинилася зброя.

Відео зняли у Львові. На кадрах люди у військовій формі, ймовірно представники ТЦК та СП, застосовують силу до цивільних.

Одного з чоловіків примусово садять в автомобіль, а в певний момент один із представників групи оповіщення, ймовірно, намагався застосувати табельну зброю.

Постають питання, які не можна залишати без відповіді: де закінчуються повноваження і починається свавілля? Хто нестиме відповідальність, коли сила перейде межу?

Такі відео не повинні просто миготіти у стрічках соцмереж. Вони потребують правової оцінки та досудового розслідування, а не кількох днів уваги й забуття.

Тому мій Представник у системі органів сектору безпеки й оборони, Віталій Нікулін, звернувся до Офісу Генерального прокурора. Він подав повідомлення про можливе кримінальне правопорушення.

Результат — відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України та розпочато досудове розслідування. Йдеться про можливе перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося застосуванням зброї. Розслідування здійснює територіальне управління ДБР у Львові.

Мобілізація має відбуватися за законом. Але закон — це не лише обов’язки громадян. Він також встановлює межі для тих, кому держава надала владні повноваження.

Ці межі переступати не можна.

Я неодноразово наголошував на необхідності змін у підходах до мобілізації. Людина не повинна боятися зустрічі з представником держави.

Військовослужбовець не повинен опинятися в ситуації, де виконання його обов’язків перетворюється на силове протистояння. Будь-який конфлікт має вирішуватися за процедурою, а не залежати від емоцій чи сили.

Потрібні чіткі процедури, обов’язкова фіксація дій і невідворотна відповідальність за порушення. Час точкових рішень і напівзаходів минув.

Реформа мобілізації має розпочатися негайно. Потрібно змінювати підходи й долати негативні практики, що залишилися від попереднього керівництва Міністерства оборони.

Ми захищаємо Україну тому, що вона держава права, а не держава сили. Жодна мета не повинна стирати цю межу.

Мобілізація має посилювати оборону країни, а не руйнувати довіру всередині неї. Це і відрізняє нас від Росії”, – йдеться у повідомленні.







