Львівський онкоцентр пропонує повний гід з онкогематології

ОнкоІнфо_Хаб — інформаційна зустріч для тих, хто хоче краще розуміти профілактику, раннє виявлення і сучасне лікування онкологічних захворювань.

Про це повідомила прес-служба Львівського онкоцентру.

Вересень присвячений підвищенню обізнаності щодо раку крові. Саме цій темі буде присвячена наступна зустріч.

30 вересня

15:30

хол приймального відділення Львівського онкоцентру

вул. Гашека, 2А

На зустрічі розглянемо такі питання:

• Які захворювання належать до онкогематологічних.

• На які симптоми варто звертати увагу та коли звертатися до лікаря.

• Як проводять діагностику і які сучасні методи лікування застосовують.

• Чому своєчасне звернення і коректна діагностика мають вирішальне значення.

Спікерка заходу:

• Роксолана Назар — завідувачка гематологічного відділення Львівського онкоцентру.

Модератор:

• Андрій Москва — лікар-хірург-онколог Львівського онкоцентру.

Формат передбачає відкриту розмову, практичні поради та можливість поставити питання.

Інформованість полегшує своєчасну діагностику й підвищує шанси на ефективне лікування. Подбайте про своє здоров’я.