Львівський онкоцентр пропонує повний гід з онкогематології

ОнкоІнфо_Хаб — інформаційна зустріч для тих, хто хоче краще розуміти профілактику, раннє виявлення і сучасне лікування онкологічних захворювань.
Про це повідомила прес-служба Львівського онкоцентру.
Вересень присвячений підвищенню обізнаності щодо раку крові. Саме цій темі буде присвячена наступна зустріч.
30 вересня
15:30
хол приймального відділення Львівського онкоцентру
вул. Гашека, 2А
На зустрічі розглянемо такі питання:
• Які захворювання належать до онкогематологічних.
• На які симптоми варто звертати увагу та коли звертатися до лікаря.
• Як проводять діагностику і які сучасні методи лікування застосовують.
• Чому своєчасне звернення і коректна діагностика мають вирішальне значення.
Спікерка заходу:
• Роксолана Назар — завідувачка гематологічного відділення Львівського онкоцентру.
Модератор:
• Андрій Москва — лікар-хірург-онколог Львівського онкоцентру.
Формат передбачає відкриту розмову, практичні поради та можливість поставити питання.
Інформованість полегшує своєчасну діагностику й підвищує шанси на ефективне лікування. Подбайте про своє здоров’я.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua