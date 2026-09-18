Нардепка зі Львівщини висуває до Зеленського жорсткі запитання

Верховна Рада оголосила тритижневу перерву; народна депутатка Софія Федина висуває жорсткі питання до президента Зеленського.

Пленарне засідання закрили.

Наступні три тижні депутати вирушать у закордонні відрядження та частково відпочиватимуть.

Серед запланованих поїздок — участь делегацій Верховної Ради в засіданнях ПАРЄ (28.09–02.10, Страсбург, Франція), Міжпарламентського Союзу (05–09.10, Аруша, Танзанія) і ОБСЄ (07–09.10, Князівство Андорра).

«До 13 жовтня парламент — на канікулах. А шо?», — йдеться в повідомленні.

Софія Федина повідомила, що прийшла до будівлі Ради в день, коли мала відбутися година запитань до уряду.

Натомість двері виявили закритими, депутатів про це не поінформували належним чином.

За словами нардепки, про скасування пленарного засідання народні депутати дізнаються від охоронців будівлі.

Федина наголошує: це відбувається саме тоді, коли парламент мав працювати максимально інтенсивно.

У парламенті є проєкт державного бюджету на 2027 рік, до якого виникає безліч запитань.

Обговорення стосується фінансування оборони, грошового забезпечення військових, мобілізації та термінів служби.

Також на порядку дня — десятки законопроєктів, пов’язаних із виконанням європейських зобов’язань України.

Федина попереджає про ризики втрати частини міжнародного фінансування, якщо Україна не виконає власну частину роботи.

Найгірше, вважає депутатка, що після цього Верховна Рада входить у майже тритижневу перерву без пленарних засідань.

Це відбувається в часи, коли військові не мають тритижневих перепочинків і країна щодня потребує рішень.

За її словами, уряд і парламент мали б працювати спільно над бюджетом, обороною та законами для євроінтеграції.

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