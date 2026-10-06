У трьох громадах області виставили на реалізацію земельні наділи

Земельні Торги (4)

Земельні електронні аукціони з продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної форми власності відбудуться 13 жовтня.

Пропоновані ділянки розташовані на території:

1. Солонківської територіальної громади (за межами населеного пункту) Львівського району для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: площа ділянки – 1,33 га, стартова річна плата – 2071,17 грн.

2. Комарнівської територіальної громади (за межами населеного пункту) Львівського району для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

площа ділянки – 20 га, стартова річна плата – 16 948,21 грн.

площа ділянки – 20 га, стартова річна плата – 17 810,81 грн.

площа ділянки – 18,45 га, стартова річна плата – 15 726,21 грн.

площа ділянки – 2,99 га, стартова річна плата – 2 536,64 грн.

площа ділянки – 3,87 га, стартова річна плата – 2 071,10 грн.

3. Розвадівської територіальної громади (за межами населеного пункту) Стрийського району для іншого сільськогосподарського призначення:

площа ділянки – 5 га, стартова річна плата – 15 505,96 грн.

площа ділянки – 1,89 га, стартова річна плата – 5 871,80 грн.

«Основна перевага участі у земельних торгах – це готовність ділянок до використання одразу після укладання договору оренди. Всі процедури щодо формування земельної ділянки та її державної реєстрації бере на себе організатор торгів», – пояснила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Людмила Гончаренко.

Кінцевий строк подання цінових пропозицій – до 20:00 12 жовтня.