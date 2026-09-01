Городоцьку оновлюють: реконструкція трамвайної колії у Львові

На вул. Городоцькій, 137 у Львові ремонтуватимуть трамвайну колію з повною заміною стрілочного переводу.

Роботи проводитиме служба колії ЛКП «Львівелектротранс». Вони триватимуть з 2 по 4 вересня.

Найскладніший етап — демонтаж і монтаж колії — виконуватимуть у нічний час, щоб не порушувати графік громадського транспорту. Нічні роботи заплановані з 22:00 2 вересня до 06:00 3 вересня.

Упродовж дня 3 вересня фахівці відновлюватимуть бруківку та замощуватимуть проїжджу частину. Можливі ситуативні ускладнення й тимчасові обмеження для приватного транспорту.

Під час укладання бруківки після заміни стрілочного переводу можливі затримки в русі всіх видів транспорту.

Ремонт відбуватиметься перед кільцем вул. Городоцька–Залізнична. Схему руху автомобілів і громадського транспорту змінювати не планують.

Водіїв закликають бути уважними, враховувати проведення робіт і за можливості обирати альтернативні маршрути об’їзду цієї ділянки.