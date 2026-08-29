У Добротворі ведуть реконструкцію веслувальної бази для спорту та реабілітації

У Добротворі реконструюють відому веслувальну базу. Після оновлення з’являться новий спортзал, елінг і роздягальні. База отримає чотири майданчики для волейболу, баскетболу та мініфутболу. Окремо зведуть зону з тренажерами.

Добротвірська школа веслування працює понад пів століття. Її вихованці — восьмиразовий чемпіон світу Михайло Слівінський і дворазовий срібний призер Олімпіад. Також тут тренувався чемпіон світу Олексій Слівінський, шестиразовий призер світових першостей. Торік шестеро місцевих спортсменів увійшли до національної збірної України. База дозволяє тренуватися цілий рік.

Ініціатори проєкту планують зберегти спортивні традиції Добротвора. Оновлена база стане простором для відновлення військових і ветеранів. Реабілітацію поєднають з обладнанням Добротвірської лікарні.

Першим кроком стала «Варта Єдності». Захід уперше провели в Добротворі. Ветерани з Івано-Франківської, Дніпропетровської, Вінницької та Харківської областей приїхали на Львівщину. Вони змагалися з місцевими ветеранами в мініфутболі. Також веслували на адаптованих міні-драгонботах.

Організатори кажуть: заходи поєднують реабілітацію зі спілкуванням. Ветерани отримують підтримку одне від одного. Переможців нагородили одразу на місці.

Цього року обласний бюджет виділив понад 16 млн гривень на реабілітацію через спорт. Кошти підуть на інфраструктуру та адаптивний спорт. Також фінансуватимуть табори й змагання для поранених воїнів. У владі відзначають зростання запиту. Наступного року обсяги підтримки на Львівщині не зменшать.