Пам’ятну таблицю Михайлу Грушевському встановлять на одній з вулиць Львова

У Львові з’явиться пам’ятна інформаційна таблиця Михайлу Грушевському. Історик, державний діяч і публіцист отримає таке вшанування у місті.

Виконавчий комітет Львівської міської ради схвалив рішення про її встановлення.

Таблицю розмістять на фасаді будинку по вулиці Юліана Романчука, 1. Її поставлять з боку вулиці Костя Левицького.

Цей будинок пов’язаний із львівським життям Грушевського. Родина мешкала тут до 1900 року. Тоді вулиця називалася Замойського.

Довідково

Михайло Грушевський переїхав до Львова в 1894 році. Він очолив кафедру всесвітньої історії Львівського університету.

Науковець активно працював у Науковому товаристві імені Шевченка. З 1897 по 1913 роки очолював НТШ. Керував історико-філософською секцією та Археографічною комісією.

Саме у Львові він сформував значну частину наукової спадщини. Грушевський відіграв важливу роль у розвитку української науки. Став ключовим діячем національного руху початку ХХ століття.

У Львові історик товаришував з Іваном Франком. Їхня співпраця розвивала українську науку. Вони популяризували українознавство.

Встановлення таблиці увічнить пам’ять про львівський період життя Грушевського. Нагадає про внесок в історіографію, науку і державотворення.

Створено за матеріалами: 032.ua