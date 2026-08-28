Глинянська міськрада відшкодувала близько мільйона гривень збитків через несанкціоноване сміттєзвалище

Глинянська міська рада відшкодувала майже 1 млн грн збитків довкіллю. Несанкціоноване сміттєзвалище виникло на комунальних землях між Глинянами та Мазовом. Пустомитівська окружна прокуратура повідомила про факт.

Ділянка перевищує гектар. Її власник — Глинянська міськрада. Закон зобов’язує владу утримувати землі в належному стані.

Рада довго ігнорувала рекультивацію старого звалища. Вона не обмежила доступ людей і техніки.

Це дозволило далі накопичувати відходи. Несанкціоноване складування засмітило ділянку. Фахівці виявили завищений вміст фосфору, цинку, кадмію, кобальту, свинцю та міді.

Шкода довкіллю склала майже 1 млн грн. Порушення законів про охорону земель і природи стали підставою для позову прокуратури.

Господарський суд Львівської області задовольнив вимоги. Він наказав стягнути кошти з Глинянської міськради. Апеляційний суд підтримав прокурорів і залишив рішення без змін. Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури брали участь у засіданнях.

Сьогодні рішення суду виконано повністю. Завдані довкіллю збитки відшкодовано.