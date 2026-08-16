Святвечір Дня молоді у Львові: Вакарчук заспіває під відкритим небом

Сьогодні, 16 серпня, у Стрийському парку Львова проходить святкування Дня молоді. Основна програма розгорнеться з 15:00 до 21:00.

Організатори підготували сім тематичних локацій для гостей заходу.

Повернення до себе | 15:30–18:30

О 15:30–16:30 відвідувачі зможуть долучитися до панельної дискусії “Час, який належить тобі”. Розмова торкнеться аналогового стилю життя, ментального здоров’я та впливу соцмереж на дитячі звички.

Модерувати дискусію буде Ангеліна Чугуєвець — авторка подкасту “Всідайтеся зручніше”, який досліджує тренди й вплив соцмереж на наше повсякдення.

До розмови долучаться:

Дарина Заржицька — директорка Sebto Media, авторка подкасту “Ранкове допіо”;

Ярина Гудзь — клінічна психологиня та психотерапевтка;

Максим Сиса — підприємець у медіасфері, молодіжний амбасадор Львова як Молодіжної столиці Європи 2025.

Далі, о 17:00–18:30, відбудуться “Вірші з шухляди” — поетичні читання просто неба у співпраці з організацією “Простір Свободи”.

Зона спогадів | 15:00–19:00

Тут кожен зможе повернутися до дитячих мрій. Учасники залишать записи про найтепліші моменти дитинства.

Улюблені мультфільми просто неба | 16:00–19:00

Гості поринуть у ностальгію, переглядаючи улюблені мультфільми на відкритому повітрі — ті самі історії, які колись чекали після школи.

Двір твого дитинства | 15:00–19:00

Тут пройдуть спортивні активності, гра “Козаки-розбійники” та захід “Переможе дружба”.

Халабуда | 15:00–19:00

Ця зона стане місцем для відпочинку. Тут працюватиме chill-зона, а з 17:00 до 18:30 відбудеться арттерапія у співпраці з UNBROKEN Art.

Арт-терапія від Unbroken Art

Афіша події

Афіша події

“У дитинстві ми не боялися експериментувати: змішували кольори та малювали те, що підказувала уява. Чому б це не повторити зараз?” — зазначають організатори.

Художній досвід тут не потрібен — головне бажання побути в моменті.

Вартість участі: донат від 300 грн на майстерню Unbroken Art для ветеранів.

Реєстрація відбувається за посиланням, кількість місць обмежена.

Стань супергероєм | 17:00–18:30

На цій локації учасники навчаться надавати домедичну допомогу та отримають практичні навички для критичних ситуацій.

Побачення із Святославом Вакарчуком

Афіша події

Коли: 16 серпня о 19:30.

Де: Стрийський парк.

“Стрийський парк. Захід сонця. Відкрите небо. Спеціальний формат. І вечір, який ми проведемо разом, співаючи пісні. І «Океану Ельзи», і не тільки”, — розповів лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук.

Вхід на концерт вільний.