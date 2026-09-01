Оприлюднили оновлений рейтинг територіальних громад Львівщини

Рейтинг територіальних громад Львівщини оновили станом на 1 серпня 2026 року.

Про це повідомив очільник ЛОВА Максим Козицький.

У десятці лідерів:

1. Підберізцівська

2. Пустомитівська

3. Львівська

4. Добротвірська

5. Солонківська

6. Новояричівська

7. Рудківська

8. Стрийська

9. Славська

10. Новороздільська

Цього місяця ми суттєво переглянули сам підхід до рейтингу.

Тепер оцінюємо громади за 61 критерієм у восьми напрямах.

Серед них: фінанси, безпека, адміністрування місцевих податків та цифровізація.

Також враховуємо економіку, регіональний і просторовий розвиток, соціальну сферу.

Окремо оцінюємо освіту, молодіжну політику та охорону здоров’я.

Додали нові показники, щоб краще і практичніше бачити результати роботи громад.

Оцінюємо готовність до тривалих відключень і заходи у сфері безпеки.

Перевіряємо, чи забезпечені генераторами базові станції мобільного зв’язку.

Також дивимося, чи можуть школи працювати під час тривалих знеструмлень.

Оцінюємо виконання завдань з оповіщення населення.

Відстежуємо підтримку бізнесу, ветеранів і внутрішньо переміщених осіб.

Враховуємо частку бюджету, яку громада спрямовує на ці потреби.

У соціальній сфері і в охороні здоров’я теж додано практичні індикатори.

Перевіряємо доступ дітей до гарячого харчування і виконання «Скринінгу 40+».

Аналізуємо, чи підвищили оплату праці соціальних працівників згідно з постановою Кабміну.

Змінено підхід до оцінювання роботи з ВПО.

Раніше враховували лише загальну кількість облаштованих місць.

Тепер оцінюємо, скільки нових місць для тимчасового й постійного проживання створила громада.

При цьому орієнтуємося на актуальну потребу в місцях.

Рейтинг показує, що реально відбувається у громадах.

Він вказує, де є проблеми, де є прогрес і які рішення працюють.

Усі 73 громади можуть бачити свої показники і порівнювати їх з іншими.

Це допомагає зрозуміти, де саме потрібно посилити роботу.







