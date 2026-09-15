У Львові будівництво нового корпусу гімназії «Провесінь» на фінішній стадії

У Львові на Тракті Глинянському виходять на фінальну стадію будівельні роботи нового корпусу гімназії «Провесінь». Понад 400 учнів нині змушені навчатися у дві зміни, але після завершення реконструкції школа зможе прийняти більше дітей у комфортніших умовах. Про перебіг робіт розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Новозбудована будівля матиме площу близько 2700 кв. м. У ній передбачили просторі навчальні кабінети, актову та спортивну зали, новий харчоблок і велике укриття. Після введення корпусу в експлуатацію тут зможуть навчатися понад пів тисячі учнів.

За словами міського голови, початковий проєкт розробляли ще до повномасштабного вторгнення, тож у ньому не врахували повною мірою вимоги щодо безбар’єрності та безпеки. Пізніше до роботи залучили нову проєктну команду, яка допрацювала рішення з урахуванням доступності, облаштування укриття та з’єднання між приміщеннями садочка і гімназії. Саме там нині діти навчаються у дві зміни.

«Доступність, укриття, прекрасна їдальня та більше просторів», — пояснив Андрій Садовий.

Основний обсяг будівельних робіт планують завершити до квітня наступного року. Підрядники припускають, що вже в першому півріччі наступного року частину навчального процесу зможуть перенести до нового корпусу.

Паралельно передбачили благоустрій усієї території довкола гімназії та дитячого садка. Тут мають облаштувати спортивну зону, якою зможуть користуватися не лише учні, а й батьки та ветерани.

Усередині нового корпусу вже виконали основні внутрішні роботи: змонтували систему вентиляції, облаштували санвузли та завершили підготовку стін до фарбування. Роботи йдуть у прискореному режимі, щоб вчасно здати об’єкт.

Будівництво корпусу гімназії «Провесінь» стартувало у 2019 році, але у 2022-му його призупинили через нестачу фінансування. Роботи відновили через два роки, профінансувавши їх із міського бюджету Львова.