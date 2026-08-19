У Львові стався підпал мусульманського центру

У Львові судитимуть чоловіка, який підпалив мусульманський центр — справу передали до суду за матеріалами СБУ та поліції

Слідчі Служби безпеки разом з Національною поліцією завершили розслідування щодо 19-річного львів’янина, який намагався підпалити Ісламський релігійно-культурний центр у місті.

За версією слідства, у квітні 2026 року молодик заздалегідь підготувався до злочину — на ґрунті релігійної ворожнечі він наповнив дві пляшки легкозаймистою рідиною. Щоб уникнути впізнання, підозрюваний змінив зовнішність та вирушив до Ісламського релігійно-культурного центру. Там він підпалив пляшки та кинув їх усередину приміщення.

Через пожежу постраждало майно релігійної громади, а також будівля торговельного центру, де розташований ісламський заклад.

Завдяки скоординованій роботі співробітники СБУ та поліції встановили особу нападника й затримали його.

На сьогодні досудове розслідування закінчено, а обвинувальний акт уже направлено до суду.

Чоловіка звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу);

– ст. 178 (пошкодження релігійної споруди).

Операцію з викриття зловмисника провели оперативники Управління СБУ у Львівській області разом зі слідчими поліції Львівської області. Процесуальне керівництво здійснювала Львівська обласна прокуратура.