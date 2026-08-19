У Львові стався підпал мусульманського центру

У Львові судитимуть чоловіка, який підпалив мусульманський центр — справу передали до суду за матеріалами СБУ та поліції
Слідчі Служби безпеки разом з Національною поліцією завершили розслідування щодо 19-річного львів’янина, який намагався підпалити Ісламський релігійно-культурний центр у місті.
За версією слідства, у квітні 2026 року молодик заздалегідь підготувався до злочину — на ґрунті релігійної ворожнечі він наповнив дві пляшки легкозаймистою рідиною. Щоб уникнути впізнання, підозрюваний змінив зовнішність та вирушив до Ісламського релігійно-культурного центру. Там він підпалив пляшки та кинув їх усередину приміщення.
Через пожежу постраждало майно релігійної громади, а також будівля торговельного центру, де розташований ісламський заклад.
Завдяки скоординованій роботі співробітники СБУ та поліції встановили особу нападника й затримали його.
На сьогодні досудове розслідування закінчено, а обвинувальний акт уже направлено до суду.
Чоловіка звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України:
– ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу);
– ст. 178 (пошкодження релігійної споруди).
Операцію з викриття зловмисника провели оперативники Управління СБУ у Львівській області разом зі слідчими поліції Львівської області. Процесуальне керівництво здійснювала Львівська обласна прокуратура.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua