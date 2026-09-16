У серпні Садовий виплатив Свистунові премію понад 20 тисяч гривень

У серпні директорці департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інні Свистун нарахували 90 771,64 грн.

Цю суму підтвердила Львівська міська рада у відповіді на офіційний запит.

У структурі нарахувань за серпень зафіксували такі складові:

– посадовий оклад – 5 123,81 грн;

– доплата за ранг – 190,48 грн;

– надбавка за вислугу років – 1 062,86 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 6 377,15 грн;

– премія – 23 340,37 грн;

– відпустка – 54 623,72 грн;

– індексація – 53,25 грн.

З нарахованих коштів із зарплати утримали 20 877,48 грн податків і відрахувань.

Після утримань чиновниця отримала чистими 69 894,16 грн.

У попередньому місяці їй нарахували близько 94 тис. грн зарплати.

Інна Свистун очолила департамент економічного розвитку Львівської міськради наприкінці жовтня 2023 року.

До цього, з 2017 року, вона керувала управлінням комунальної власності міськради.

У 2007 році працювала директоркою КП “Адміністративно-технічне управління”.

На місцевих виборах 2020 року Свистун пройшла до Львівської обласної ради від партії “Самопоміч”, хоча офіційно є безпартійною.

У 2015–2020 роках вона була депутаткою облради попереднього скликання і очолювала фракцію “Самопоміч”.