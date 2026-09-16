У серпні Садовий виплатив Свистунові премію понад 20 тисяч гривень

У серпні директорці департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інні Свистун нарахували 90 771,64 грн.
Цю суму підтвердила Львівська міська рада у відповіді на офіційний запит.
У структурі нарахувань за серпень зафіксували такі складові:
– посадовий оклад – 5 123,81 грн;
– доплата за ранг – 190,48 грн;
– надбавка за вислугу років – 1 062,86 грн;
– надбавка за високі досягнення у праці – 6 377,15 грн;
– премія – 23 340,37 грн;
– відпустка – 54 623,72 грн;
– індексація – 53,25 грн.
З нарахованих коштів із зарплати утримали 20 877,48 грн податків і відрахувань.
Після утримань чиновниця отримала чистими 69 894,16 грн.
У попередньому місяці їй нарахували близько 94 тис. грн зарплати.
Інна Свистун очолила департамент економічного розвитку Львівської міськради наприкінці жовтня 2023 року.
До цього, з 2017 року, вона керувала управлінням комунальної власності міськради.
У 2007 році працювала директоркою КП “Адміністративно-технічне управління”.
На місцевих виборах 2020 року Свистун пройшла до Львівської обласної ради від партії “Самопоміч”, хоча офіційно є безпартійною.
У 2015–2020 роках вона була депутаткою облради попереднього скликання і очолювала фракцію “Самопоміч”.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua