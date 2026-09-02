Львівщина лідирує за народжуваністю в Україні: скільки немовлят з’явилося від початку року

Від початку 2026 року в Україні народилося понад 97 тисяч дітей. Найбільше — у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

Ці дані випливають із медичних висновків про народження, оприлюднених Національною службою здоров’я України.

Регіони, які лідирують за кількістю народжених немовлят за перші вісім місяців року:

Київ — 13,8 тисяч;

Львівська область — 8,9 тисяч;

Дніпропетровська область — 7,5 тисяч;

Одеська область — 7,2 тисяч;

Рівненська область — 5,5 тисяч.

До високих показників народжуваності також відносять Закарпаття, Вінниччину, Волинь, Івано‑Франківщину і Харківщину.

Після оформлення медичного висновку батьки можуть скористатися послугою «єМалятко». Від початку року на цю послугу подали заявки для понад 56 тисяч дітей.

За даними НСЗУ, після початку повномасштабної війни кількість народжень в Україні впала в 1,6 раза.

У 2021 році в родинах народилося 252 тисячі малюків, а в 2022‑му — лише 157 тисяч.

У наступні роки статистика дещо відновилася й залишалася приблизно на однаковому рівні. Так, у 2023 році народилося 174 тисячі дітей, у 2024‑му — 177 тисяч, а торік — 166 тисяч.

Створено за матеріалами: 032.ua