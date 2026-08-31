Мобільний хаб соціальної допомоги безпритульним у Львові

Львів запустив «Мобільний простір підтримки» для людей на вулиці. Спеціальний намет щотижня з’являється в різних районах. Бездомні отримують там соціальну, медичну й гуманітарну допомогу плюс консультації фахівців.

Відвідувачі проходять первинний медичний огляд. Їм видають змінний одяг, взуття та засоби гігієни. Соціальний працівник пояснює доступні види підтримки. За потреби людей направляють до прихистку Центру «Джерело» на Кирилівській, 3А. Там безкоштовно миються, перуть одяг, вечеряють, ночують і отримують комплексну допомогу.

Проєкт входить у міську кампанію підтримки людей у кризі. Взимку працював «Автобус турботи». Тепер соціальні працівники й медики виїжджають прямо в райони міста, щоб бути ближче до тих, хто потребує допомоги.

«Це новий формат підтримки бездомних людей. Наша мета — сформувати місток довіри, бо є дуже багато випадків, коли бачимо людей, які опинилися на вулиці, але відмовляються від допомоги. І ми не можемо нав’язати їм допомогу. А коли ми виходимо у такому форматі, то люди більше контактують з нами, стають більш відкритими, починають нам довіряти. Нам дуже важливо, щоб людина захотіла, щоб ми їй допомогли. Намет працює раз на тиждень — щоразу на іншій локації», — Тетяна Колесник

Медики Першого та Другого медичних об’єднань Львова чергують на кожній точці. Вони оглядають людей і вимірюють показники здоров’я. За потреби надають першу допомогу. На місці лежать базові засоби й укомплектована аптечка.

У наметі здають швидкі тести на вірусні гепатити. Організатори наголошують: такі хвороби часто довго не дають симптомів. Тестування вчасно виявляє ризики, пояснює кроки далі й скеровує до потрібного медзакладу.

Графік роботи «Мобільного простору підтримки» у вересні:

3 вересня, 12:00–16:00 — вул. Підвальна, 4 (сквер «На Валах» біля Порохової вежі);

8 вересня, 12:00–16:00 — вул. Повітряна (Левандівський парк);

14 вересня, 12:00–16:00 — просп. Червоної Калини, 81 (біля Центру Довженка);

24 вересня, 12:00–16:00 — вул. Підвальна, 4 (сквер «На Валах» біля Порохової вежі);

29 вересня, 12:00–16:00 — вул. Повітряна (Левандівський парк).

Додаткові деталі про «Мобільний простір підтримки» можна дізнатися в контакт-центрі Центру соціальних послуг «Джерело» або за номером міської соціальної служби 16−20.