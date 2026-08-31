Чиновники Садового у Львові вимагають хабарі у ветеранів.

Громадська ініціатива «Львів – без Садового» розкрила цю інформацію.

Вони щойно спілкувалися з Еміне. Жінка є кримською татаркою. Вона донька загиблого воїна і володіла маленьким кафе на вулиці Люльки у Львові.

Кафе відкрили за грантом Львівської міської ради. Заклад проіснував півроку.

Активіст проходив повз і помітив закрите кафе. Він вирішив зателефонувати Еміне.

Вона повідомила, що закрилася два місяці тому. Бізнес не приносив доходу.

Це вже третій ветеранський бізнес у центрі міста, який припинив діяльність з початку року.

Ініціатива вважає, що так чиновники Садового підтримують ветеранів та їхніх рідних.

З деяких навіть вимагали хабарі. Деталі розкажуть згодом.