Міністр охорони здоров’я здійснив робочу поїздку до Львова

У Львові відбувся Львівський онкологічний форум 2026, на якому зібралися керівники й команди онкоцентрів з усієї країни.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Говорили про те, як державні рішення працюють для пацієнта на місцях», — зазначив міністр.

Держава суттєво збільшила ресурси для онкологічної допомоги останніми роками. У межах Програми медичних гарантій цього року передбачено понад 7,5 млрд грн.

Окремо виділено 845 млн грн на інструментальні дослідження для ранньої діагностики. Сукупно це вдвічі більше, ніж у довоєнному 2021 році.

Паралельно держава забезпечує пацієнтів ліками. На закупівлю препаратів для онкологічної допомоги цьогоріч передбачено понад 2,6 млрд грн.

Закуповують сучасні препарати для таргетної та імунотерапії. Переоснащують онкоцентри та реалізують інфраструктурні проєкти.

За останні роки онкоцентри отримали 21 лінійний прискорювач, сучасні МРТ та комп’ютерні томографи, закуплені коштом держави. Наступний великий напрям — розвиток ядерної медицини.













Головне — щоб збільшення фінансування і нове обладнання приносили реальний результат для пацієнта. Це означає своєчасну діагностику й доступ до необхідного лікування та препаратів.

Потрібні також комфортні умови у закладах і відсутність вимог платити за те, що вже оплатила держава.

Є онкоцентри, які ефективно використовують ресурси, розвиваються й дають результат. Їхнім командам подякував Ляшко за важку роботу.

Водночас міністр відзначив наявні проблеми, про які говорять пацієнти. Їх слід обговорювати відкрито і вирішувати оперативно.

«Держава продовжить інвестувати в онкологічну допомогу. Наше спільне завдання — зробити так, щоб кожне рішення було реально відчутним для пацієнта», — повідомив Ляшко.