Порошенко перейменував “Ліниву корівку” — улюблені цукерки отримали нову назву

Після 14 років наполегливої боротьби львівський активіст домігся зміни російської назви цукерок «Рошен».
Святослав Літинський роками надсилав у корпорацію листи з вимогою перейменувати солодощі.
У відповідь він неодноразово отримував відмови або зустрічав ігнор.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У 2023 році корпорація зазначила, що «Сливки-ленивки» зареєстровано як торгова марка.
Вона просила утриматися від голослівних звинувачень на адресу компанії.
Тепер компанія представила нову етикетку з назвою «Лінива корівка».
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua