Порошенко перейменував “Ліниву корівку” — улюблені цукерки отримали нову назву

Після 14 років наполегливої боротьби львівський активіст домігся зміни російської назви цукерок «Рошен».

Святослав Літинський роками надсилав у корпорацію листи з вимогою перейменувати солодощі.

У відповідь він неодноразово отримував відмови або зустрічав ігнор.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У 2023 році корпорація зазначила, що «Сливки-ленивки» зареєстровано як торгова марка.

Вона просила утриматися від голослівних звинувачень на адресу компанії.

Тепер компанія представила нову етикетку з назвою «Лінива корівка».







