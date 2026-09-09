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У Львові на Сихові пішохід у навушниках не почув трамвай під час переходу колії

admin

На Сихові у Львові трамвай зачепив пішохода біля зупинки «Санта-Барбара».

Чоловік переходив колію в навушниках і не почув наближення транспорту.

За інформацією пресслужби ЛМР, інцидент стався саме поблизу цієї зупинки.

Медики оглянули пішохода на місці. Госпіталізація не була потрібна, і чоловік не має претензій до водія трамвая.

«Закликаємо пішоходів бути особливо уважними поблизу колій та не користуватися навушниками чи іншими пристроями під час наближення транспорту», — наголосили у мерії.

Рух трамваїв ускладнився лише тимчасово, його відновили майже одразу.

Затримка у русі тривала менше двадцяти хвилин.

Створено за матеріалами: 032.ua

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