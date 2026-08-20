Львів’янку з переламаною рукою пограбували вдень біля школи — зловмисника вже затримали

У Львові серед білого дня чоловік напав на жінку неподалік школи на вулиці Гетьмана Мазепи. У результаті нападу потерпіла отримала перелом руки, а зловмисника затримали протягом кількох годин.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, 58-річна львів’янка спокійно йшла тротуаром, коли до неї несподівано підбіг незнайомий чоловік. Він схопив жінку обома руками за шию, намагаючись зірвати золотий ланцюжок. Під час боротьби потерпіла впала на асфальт.

Зловмиснику вдалося відірвати лише золотий кулон, який був підвішений на ланцюжку. Забравши прикрасу, чоловік кинувся навтіки з місця події.

Жінка не розгубилася й негайно звернулася до поліції.

Правоохоронці діяли швидко. Вони затримали 36-річного нападника поблизу ломбарду — саме туди він встиг занести викрадену прикрасу для здачі. Затримання відбулося в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З’ясувалося, що зловмисник мешкає в тому ж районі. Раніше він уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через майнові злочини.

Постраждалу госпіталізували. Медики зафіксували у неї перелом руки зі зміщенням кісток — травму жінка отримала під час боротьби та падіння на тротуар.

Слідство під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури міста Львова вже повідомило затриманому про підозру. Йому загрожує відповідальність за грабіж згідно з частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування веде відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.