Львівщина — друга в Україні за обсягом введеного нового житла

Львівська область у січні–червні 2026 року ввела в експлуатацію 501,5 тис. кв. м нового житла. Це на 5,2% більше, ніж у січні–червні 2025 року.

Частка регіону в загальноукраїнському обсязі вводу становила 12,1%. За цим показником Львівщина була другою серед областей, поступившись лише Київській області.

«У січні–червні 2026 року у Львівській області прийнято в експлуатацію 501,5 тис. м² загальної площі нового житла», — зазначили у Головному управлінні статистики Львівщини.

Понад половину нового житла забезпечили одноквартирні будинки — 274,5 тис. кв. м, або 54,7% загального обсягу. Цей показник зріс на 8,6% порівняно з першою половиною 2025 року.

У будинках із двома та більше квартирами ввели 227 тис. кв. м житла. Це 45,3% від загального обсягу й на 2% більше, ніж торік.

За шість місяців на Львівщині здали 5 627 квартир. З них 3 779 квартир, або 67,2%, розташовані у багатоквартирних будинках. Ще 1 848 квартир, або 32,8%, — у одноквартирних будинках.

Кількість введених квартир дещо зменшилася — на 0,3% порівняно з січнем–червнем 2025 року. Водночас середня площа нової квартири зросла з 84,2 до 89,1 кв. м.

Де на Львівщині будують найбільше

Лідером за обсягами введеного житла став Львівський район. Тут прийняли в експлуатацію 366,5 тис. кв. м. Це становить 73,1% від загального обсягу області.

На другому місці — Дрогобицький район з 7% від загального обсягу. На третьому — Стрийський район із 6,6%.

Найбільше зростання обсягів за рік зафіксували в Дрогобицькому районі — +29,3%.

У Шептицькому показник зріс на 12,6%. У Золочівському — на 12%. У Львівському районі зростання склало 9,7%.

Водночас у трьох районах обсяги скоротилися. Найбільше падіння — у Яворівському районі, на 31,3%.

У Самбірському районі обсяг зменшився на 11,9%. У Стрийському — на 9,4%.