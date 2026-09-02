blago підтримала Lviv Invest Forum 2026 — у Львові зібралися інвестори та бізнес-лідери

Технологічна компанія blago стала партнером Lviv Invest Forum 2026, що відбувався у Львові з 28 до 30 серпня.

Форум об’єднав підприємців, інвесторів, девелоперів і представників провідних українських компаній. Цьогоріч Lviv Invest Forum пройшов втретє. Головна мета — створити майданчик для співпраці бізнесу та інвесторів. Учасники презентували проєкти та обговорювали напрямки, які сьогодні мають інвестиційний потенціал. Серед ключових тем — нерухомість, девелопмент, фондовий ринок, приватні інвестиції, енергетика, цифрові активи та франчайзинг. Окремо працювали Expo Zone і інвестиційна виставка Build & Estate. Там компанії показали девелоперські, технологічні та інші бізнес-рішення.

Чому для blago важлива участь у Lviv Invest Forum 2026

blago приєдналася до партнерів форуму. Компанія позиціонує свій підхід ширше за традиційне житлове будівництво.

У blago вбачають свою місію в створенні й розвитку якісного міського середовища.

















Представниця blago Діана Великочий сказала, що участь у подіях такого формату важлива для формування нового бачення міст.

Вона наголосила на потребі прямого діалогу з бізнесом і інвесторами заради якісних рішень для міст.

Інвестиції в Україну сьогодні — не лише цифри. Це віра у майбутнє міст і бажання створювати комфортне середовище для життя, роботи та розвитку. Партнерство з Lviv Invest Forum дає нам шанс бути в діалозі з бізнесом, інвесторами та тими, хто формує нову економіку. Ми прагнемо не просто будувати житло, а створювати сучасні міські простори та впроваджувати рішення, які визначатимуть якість життя на роки, — зазначила Діана Великочий.

Перший день програми включав дискусії про український девелопмент, ризики та довіру на ринку, приватні інвестиції і капітал у 2026 році.

Також у програмі передбачили виступ третього президента України Віктора Ющенка. Він говорив про економіку довіри і умови для інвестицій в країну.

«Три дні, десятки виступів, сотні учасників і багато розмов», — так описали формат цьогорічного форуму.

Тут зустрілися представники великого бізнесу, інвестори, підприємці та державні діячі, які впливають на розвиток секторів економіки.

Форум також сприяв створенню партнерств між сферами: від нерухомості й готельного бізнесу до технологій, виробництва й туризму.

Маркетинговий директор готельно-відпочинкового комплексу Денис Ринський поділився особистими враженнями від трьох насичених днів.

Він модерував дві панельні дискусії, провів десятки зустрічей і зав’язав багато нових контактів.

За його словами, бесіди не завершилися разом із форумом. Вони породили конкретні ідеї та потенційні інвестиційні рішення.





































