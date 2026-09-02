Апеляційний суд слухає справу про землю «Добробуту» за участю Андрія Садового

Західний апеляційний господарський суд розглядає позов про скасування користування земельною ділянкою площею 0,66 га в центрі Львова, де раніше працював ринок «Добробут». На засідання прибув міський голова Львова Андрій Садовий, який представляв позицію міської ради особисто.

Йдеться про ділянку позаду Оперного театру, на території колишнього ринку. Міська рада наполягає на припиненні права користування землею для ТзОВ СП «Галінвест». У своїй позиції вона стверджує, що право оформлене з порушеннями та на основі підроблених документів.

Андрій Садовий нагадав, що ще в 1990-х роках місто й область планували там будівництво готелю. Для цього приймали рішення, передавали земельні ділянки і відселили 28 помешкань. Проте запланованого об’єкта так і не збудували.

«Якщо подивитися об’єктивно, то є чіткий момент обману громади», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер вважає, що ці дії завдали громаді збитків понад 500 млн грн. Він закликав суд врахувати висновки експертизи, яка, за словами мерії, виявила значну кількість підроблених документів. Справедливе рішення, на його думку, має відновити інтереси громади.

Під час слухання суд розглядав процесуальні клопотання, зокрема про долучення до матеріалів документів із кримінального провадження. Наступне засідання у справі призначили на 13 жовтня.

Правоохоронці раніше повідомляли про викриття держреєстраторки у травні цього року. Її підозрюють у причетності до земельних махінацій, пов’язаних із територією ринку «Добробут». Слідство встановило: у 2020 році представники ТзОВ звернулися до кадастрового реєстратора щодо внесення відомостей про ділянку площею 0,66 га.

Замість відмови посадова особа, за версією слідства, здійснила несанкціоновану зміну інформації в кадастрі. Це стало одним із аргументів міської ради у її вимозі про припинення права користування землею.

Раніше міська рада зверталася до Верховної Ради та Генерального прокурора у зв’язку зі справою щодо землі колишнього ринку. Також мерія подала скаргу до Вищої ради правосуддя щодо рішення судді Господарського суду Львівської області Оксани Долінської.

Паралельно місто готує оновлення цієї території. 20 квітня представили архітектурний проєкт громадського простору, який мають облаштувати на місці ринку. Переможцем конкурсу стала команда «Urbanideas» під керівництвом Ольги Криворучко.

Концепція передбачає висадку 245 дерев, облаштування підземного паркінгу з функцією укриття та формування великого відкритого простору з вільним доступом. Проєкт обіцяє відкрите середовище для мешканців і гостей міста.

Ділянка розташована в історичній частині Львова, на колишньому передмісті, відомому як дільниця «Кракідали». Вона входить до буферної зони ЮНЕСКО й межує з Оперним театром та площею Старий Ринок. Нині територія виконує роль транзитного та торговельного вузла, перевантаженого транспортом, а щільна забудова фактично ізолює пішоходів від простору.