У Львівській області заснуватимуть наглядові ради при закладах професійної освіти

Львівська обласна рада готує рішення про створення наглядових рад у закладах професійної освіти області.

Відповідний проєкт рішення опублікували на офіційному сайті облради. 22 вересня комісія з питань освіти, науки та інновацій зареєструвала документ щодо затвердження порядку утворення наглядових рад у комунальних закладах профосвіти Львівщини.

Облрада планує створити ці ради, щоб забезпечити прозорість діяльності навчальних закладів. До складу наглядових рад увійдуть представники засновника та роботодавців у рівній кількості. Загальна кількість членів варіюватиметься від 8 до 14 осіб, а повноваження складатимуть чотири роки.

У документі підкреслюють, що нововведення дозволить покращити громадський контроль та сприятиме стратегічному розвитку закладів, залучаючи зацікавлені сторони, зокрема роботодавців і громадськість. Крім того, це допоможе оновити локальні нормативні акти відповідно до чинного законодавства.

В облраді додали, що реалізація проєкту не потребуватиме додаткових витрат із бюджету Львівської області.

Раніше, у липні, міськрада вже підготувала проєкт ухвали про створення наглядових рад у закладах професійної освіти, які фінансуються з бюджету Львівської громади.

Крім того, у лютому 2024 року 18 закладів професійної освіти Львівщини передали у підпорядкування облради, зокрема й ті, які повністю фінансуються з міського бюджету.

Ще раніше, у 2024 році, обласна рада планувала запровадити наглядові ради у всіх комунальних закладах регіону. На кінець серпня цього року уже розробили рішення про формування таких рад у закладах охорони здоров’я.