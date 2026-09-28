Смертельна ДТП на Львівщині: загинув молодий водій, двоє потерпілих отримали травми

Інцидент трапився на Південному об’їзді Городка.

У Львівському районі сталось зіткнення двох автомобілів – Volkswagen Golf та Audi A6. Внаслідок аварії загинув 22-річний водій Volkswagen, ще двоє учасників дорожньої пригоди отримали травми. Про це повідомили у поліції Львівщини 28 вересня.

ДТП сталася 27 вересня близько 17:50 на дорозі «Південний об’їзд міста Городок». За попередніми даними правоохоронців, Volkswagen Golf під керуванням 22-річного мешканця Львівського району зіткнувся з Audi A6, за кермом якого перебував 25-річний житель Рівного.

Кермувальник Volkswagen від травм помер на місці аварії. Водія Audi та його 22-річну пасажирку, мешканку Волинської області, госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді трьох-восьми років позбавлення волі, а також можливе обмеження права керувати транспортними засобами до трьох років.

Поліцейські продовжують встановлювати всі обставини аварії.