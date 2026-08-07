ЛАЗ підготував укриття, куди можуть звертатися жителі сусідніх мікрорайонів

Робоча група Львівської міської ради з питань стану укриттів відвідала територію колишнього заводу ЛАЗ.

Депутати перевірили, у якому технічному стані перебуває бомбосховище та чи мають доступ до нього мешканці навколишніх будинків.

Укриттям регулярно користуються працівники підприємств, що розташовані на території заводу. Під час повітряної тривоги двері відчиняють і для місцевих жителів — охоронець реагує на сигнал одразу і за потреби проводжає людей до сховища. У 2022 році, коли ворог завдавав масованих ударів ракетами «Кинджал», саме туди приходили шукати захист мешканці прилеглих районів.

«Укриття працює з 2022 року. Щойно лунає сигнал повітряної тривоги, охоронець біжить відчиняти двері. Ми відкрили доступ для мешканців сусідніх будинків, проте, незважаючи на це, за весь час майже ніхто не приходив», — розповіли представники ЛАЗу.

У 2023 році підприємство власним коштом провело капітальний ремонт сховища, витративши на це близько 3,5 мільйона гривень. Наступним кроком стане облаштування туалетів і умивальників.

«У 2023-му вклали 3,5 мільйона гривень. Від початку повномасштабної війни ми поетапно приводимо укриття до належного вигляду і плануємо це робити далі. Найближчим часом хочемо облаштувати санвузли», — зазначили в компанії.

Депутат Львівської міської ради Андріян Гутник, член робочої групи, зауважив: із трьох бомбосховищ на території заводу лише одне придатне для використання. Два інших залишаються затопленими. Навіть те укриття, яке оглянула комісія цього разу, довелося відкачувати від води впродовж кількох місяців. Попри вкладені власниками кошти, приміщення ще не в ідеальному стані. Найближчим часом обіцяють завершити вентиляцію, туалети та умивальники. Гутник також звернув увагу: через віддаленість від житлових кварталів мешканці цим сховищем практично не користувалися. Депутат заявив про готовність продовжувати співпрацю з відповідальним бізнесом.

Депутат Петро Адамик, також учасник робочої групи, відзначив помітний прогрес: власники підприємства вклали кошти, виконали частину ремонтних робіт і продовжують приводити приміщення до ладу. За його словами, головне завдання — забезпечити мешканцям доступне, безпечне та облаштоване місце під час повітряної тривоги.

Приклад ЛАЗу демонструє, як співпраця відповідального бізнесу з містом посилює цивільний захист населення. У компанії заявляють, що продовжуватимуть інвестувати в модернізацію укриттів відповідно до потреб мешканців і працівників підприємств в умовах постійної загрози ракетних атак.