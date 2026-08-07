У Львові через густий туман попереджають про ускладнений рух на дорогах

Львів у ніч на п’ятницю, 8 серпня, та вранці накриє густий туман. Видимість на дорогах впаде до 200–500 метрів.

Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про складні погодні умови найближчими годинами.

“У Львівській міській раді закликають водіїв та пішоходів бути особливо уважними під час руху. Водіям рекомендують дотримуватися помірної швидкості, безпечної дистанції між транспортними засобами та вмикати фари”, – йдеться в повідомленні.

Пішоходам варто пам’ятати про прості правила безпеки. Переходити дорогу краще лише у спеціально відведених місцях. Також не зайвим буде використати світловідбивальні елементи — стрічки, наклейки чи жилети. Це допоможе водіям вчасно вас помітити навіть у тумані.

Якщо станеться щось непередбачуване, львів’яни можуть звернутися на “Гарячу лінію” міста. Номер для дзвінків — 15-80.