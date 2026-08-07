У Львові жінці повідомили про підозру через ніж, знайдений у маршрутці

У Львові слідчі повідомили про підозру жінці, яка поранила ножем пасажира маршрутного автобуса.

Постраждав 47-річний львів’янин. Чоловік отримав травму руки. Медики кажуть – його життю небезпека не загрожує.

Про інцидент розповіли в поліції Львівської області.

Подія сталася 6 серпня. Близько 14:00 на спецлінію 102 надійшов дзвінок. Невідома жінка погрожувала ножем пасажирам маршрутки на вулиці Личаківській.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисницю. Нею виявилася 38-річна жителька Черкас. Затримання відбулося у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, оголосили жінці підозру. Її звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування у справі триває.