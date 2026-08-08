У Львові на певний час скоригують маршрути руху трамваїв №4 та №8

У Львові через ремонт на трансформаторній підстанції у неділю зміниться рух трамваїв №4 та №8.

Фахівці Львівобленерго з 03:00 до 10:00 виконуватимуть ремонтні роботи, тому повністю відключать трансформаторну підстанцію №13.

Ця підстанція живить електроенергією ділянки поблизу вулиць Стуса, Угорської та Свенціцького.

Через це трамваї №4 до 10:00 їздитимуть за укороченим маршрутом: «Залізничний вокзал — вул. Вітовського — вул. Дорошенка — Залізничний вокзал». Щойно електропостачання відновлять, транспорт повернеться на звичну трасу.

Щоб мешканці не залишилися без транспортного зв’язку, зранку і до завершення робіт запустять автобус №8т за маршрутом «Площа Галицька — Вернадського». Він замінить трамвай №8 на цей час.

Крім того, посилять автобусний маршрут №53 — у неділю він працюватиме за суботнім розкладом.







