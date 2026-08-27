Козицький провів зустріч з очільником ДССТ

Максим Козицький провів робочу зустріч з Олександром Яковцем. Начальник Львівської ОВА обговорив ситуацію на Львівщині з очільником Державної спеціальної служби транспорту.

Сторони розглянули подальшу взаємодію. Державна спеціальна служба транспорту є військовим формуванням у системі Міністерства оборони України.

Її підрозділи будують і відновлюють мости. Вони працюють з іншими об’єктами транспортної інфраструктури. Служба зводить фортифікаційні споруди. Проводить розмінування. Відновлює об’єкти після ворожих ударів. Виконує інженерні завдання для потреб Сил оборони.

Керівник області наголосив на ролі ДССТ. Якісна робота служби забезпечує стійкість України. Вона підтримує логістику та безпеку в умовах повномасштабної війни. Деталі зустрічі залишаються нерозголошеними з міркувань безпеки.