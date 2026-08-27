У Львівській області збирають п’ять мільйонів гривень на обладнання для Військово-медичного клінічного центру Західного регіону

Митрополичі сади собору Святого Юра у Львові прийняли благодійний вечір «Фронт, який ми тримаємо». Захід підтримав Військово-медичний клінічний центр Західного регіону. Організатори збирають 5 млн грн на станцію медичного повітря для операційного відділення та клініки реанімації Центру.

Митрополит Львівський Ігор Возьняк (УГКЦ) долучився до вечора разом із в.о. голови Львівської обласної ради Юрієм Холодом. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький теж був серед гостей. Депутати обласної ради, керівництво Львівської міської ради, владика Володимир Груца (УГКЦ), військові лікарі, представники медичних закладів і вишів Львова, бізнес та благодійники прийшли підтримати ініціативу.

Учасники заходу побачили роботу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Організатори презентували станцію медичного повітря, на яку збирають кошти. Система забезпечить безперебійну роботу операційних залів. Вона стабільно подаватиме медичне повітря у відділення інтенсивної терапії. Станція розрахована на безперервну роботу і має резервний компресорний блок.

«Хочу щиро подякувати нашим лікарям. За ці роки великої війни я мав нагоду кілька разів бути у вашому госпіталі й бачити ваше служіння. Кожен, хто бодай раз опинявся в руках лікарів, розуміє, наскільки делікатною є ця праця і наскільки вона важлива для людського життя. А в умовах війни її значення неможливо переоцінити. Дякую вам за відданість, професійність і любов до людини. Ми молимося за наших захисників, за лікарів, капеланів, волонтерів, жертводавців — за кожного, хто сьогодні тримає свій блокпост», — наголосив архиєпископ і митрополит Філадельфійський УГКЦ владика Борис Ґудзяк.

Юрій Холод звернувся до військових медиків, меценатів і всіх присутніх. Він підкреслив ключову роль військової медицини в обороні держави під час повномасштабної війни.

«Насамперед дякую нашим воїнам – усім, хто сьогодні тримає фронт і захищає Україну. А відразу за військовими цей фронт тримають наші медики. Коли йдеться про військову медицину, межа між фронтом і тилом насправді дуже умовна. Лікарі працюють поблизу лінії бойових дій, евакуюють поранених, оперують, рятують людей із найскладнішими мінно-вибуховими та вогнепальними пораненнями. А тут, у Львові, продовжують боротьбу за кожне конкретне життя. Від їхньої фаховості, рішень та обладнання часто залежить усе. Тому допомога військовій медицині – це допомога нашій обороні. Сьогодні маємо дуже конкретне завдання – допомогти Центру отримати необхідну станцію медичного повітря. Закликаю бізнес, громади, благодійників і всіх, хто має можливість, долучатися. За цим обладнанням – врятовані життя наших захисників», — зазначив Юрій Холод.

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону залишається одним із ключових військових медичних закладів України. Тут лікарі надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу військовослужбовцям, ветеранам і учасникам бойових дій. Медики Центру працюють із найскладнішими бойовими травмами та пораненнями — вогнепальними пораненнями, множинними переломами, великими ранами, дефектами кісток і м’яких тканин та інфекційними ускладненнями. Вони проводять оперативні втручання, інтенсивну терапію і подальшу реабілітацію пацієнтів. Щодня тут виконують 18-20 складних хірургічних втручань.

Фахівці роблять складні реконструктивні операції. Вони відновлюють пошкоджені кінцівки і роблять усе можливе, аби уникнути ампутацій. Важливою частиною лікування залишається подальша реабілітація військовослужбовців. Відділення реабілітації госпіталю почало приймати поранених військових ще у 2014 році — зокрема пацієнтів із травмами головного та спинного мозку. Сьогодні тут захисники і захисниці проходять комплексне відновлення та заново опановують необхідні у повсякденному житті навички.

90% медиків Центру самі є учасниками бойових дій. Від 2014 року вони провели понад 130 тисяч хірургічних втручань тільки тут, у Львові.

«Війна навчила нас, що у військовій медицині немає дрібниць. За цей час навчання з тактичної медицини у нас пройшли понад 12 тисяч військовослужбовців. І за цією цифрою — тисячі врятованих життів. Наші медики працювали під артилерійськими, ракетними та дроновими обстрілами, отримували поранення і контузії, проходили Маріуполь, «Азовсталь» і полон. На жаль, серед наших медиків є загиблі. За роки війни у нашому госпіталі пролікували близько 200 тисяч пацієнтів. І я зрозумів головне: порятунок пораненого — це безперервний ланцюг від першої допомоги на полі бою до складних операцій і реабілітації. Наша робота завершується тоді, коли захисник знову стає на ноги», — наголосив начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковник медичної служби Ярослав Било.

Львівщина системно підтримує Військово-медичний клінічний центр Західного регіону. Упродовж 2022-2026 років у межах Комплексної програми «Безпечна Львівщина» з обласного бюджету на потреби Центру спрямували загалом понад 34 млн грн. Зокрема, 6,172 млн грн скерували на ремонтно-реставраційні роботи у діагностичному центрі, заміну лікарняного ліфта та реалізацію флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України «Рух без бар’єрів» у лікувальних корпусах Центру.

«Львівська обласна рада неодноразово долучалася до підтримки Центру – допомагала з інфраструктурними проєктами, ремонтами та обладнанням. Цьогоріч із обласного бюджету ми передбачили ще 700 тис. грн – на розроблення проєктно-кошторисної документації для підготовки приміщення, де планують встановити магнітно-резонансний томограф. І надалі ми готові підставляти плече там, де це потрібно. Бо сьогодні наше спільне завдання – створити для військових медиків усі необхідні умови, щоб вони могли рятувати наших захисників і захисниць», – додав Юрій Холод.

Долучитися до збору для придбання необхідного обладнання Військово-медичного клінічного центру Західного регіону можна за номерами рахунків:

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